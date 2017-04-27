В Македонии демонстранты взяли штурмом парламент

28 Апреля 2017 08:20

Инцидент произошел накануне вечером. Причина - избрание спикером этнического албанца. В ответ сторонники экс-премьера Груевски силой прорвались в здание и избили лидера оппозиции Зорана Заева и еще нескольких депутатов Социал-демократического союза. Полиция едва сумела оттеснить протестующих от здания парламента с помощью шумовых гранат, после чего депутатов эвакуировали. Напомним, политический кризис в Македонии обострился в декабре, когда на парламентских выборах победила Национал-консервативная партия экс-премьера Груевски. Однако консерваторы не смогли сформировать правящую коалицию.