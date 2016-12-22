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В Мадриде протестовали против жесткой экономии
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19 Декабря 2016 12:10

В Мадриде протестовали против жесткой экономии

Демонстрация стала продолжением предыдущих 60-ти акций за последние дни. В столице Испании на митинг вышли  несколько тысяч человек. Они уверены, что страна сейчас выходит из затяжного экономического спада, поэтому политику экономии  можно прекращать. В Испании дела пошли в гору  в 2013, но уровень безработицы  все еще составляет 20%. Это второе  место в Евросоюзе. Первое - у Греции.  

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