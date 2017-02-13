В Лос-Анджелессе прошла 59-я церемония вручения "Грэмми".

13 Февраля 2017 09:07

Абсолютной победительницей вечера стала певица и поэтесса из Великобритании Адель. Ее композиция "Хэллоу" была удостоена "Грэмми". С ней она обошла Бейонсе с композицией "Холд ап" и Джастина Бибера (Лав Еселф). Удостоена премии и пластинка Адель - "25-ть". Исполнительницу также наградили за лучшее сольное поп-исполнение. Одну из четырех главных наград (лучший дебют) получил хип-хоп артист Чэнс зе Рэппер. Британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех музыкальных премий: как лучший рок-исполнитель, а также за лучший альтернативный альбом, лучший инжиниринг неклассического альбома и лучшую рок-композицию.