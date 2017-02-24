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В Лос-Анджелесе сегодня состоится церемония вручения "Оскаров"
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26 Февраля 2017 09:15

В Лос-Анджелесе сегодня состоится церемония вручения "Оскаров"

В Городе ангелов сейчас идут последние приготовления. В этом году в номинации "Лучший актер" - 5 имен. Критики выделяют Кейси Аффлека и Дензела Вашингтона. За право называться "лучшей актрисой" поборются Изабель Юппер, Эмма Стоун, Натали Портман и Мэрил Стрип. В главной номинации - "Лучший фильм" - 9 лент от мюзикла до фантастики. Но почти никто не сомневается в успехе "Ла-Ла Ленда". Фильм о золотой эре Голливуда догнал легендарный "Титаник" по числу номинаций и обещает стать культовым.

  

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