В Лос-Анджелесе раздали "Золотые глобусы"

9 Января 2017 21:20

Эта премия ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Организаторы называют церемонию самой важной в мире кино. Критики же считают "Глобус" генеральной репетицией "Оскара". Как бы то ни было, очень часто киноленты-лауреаты "Золотого глобуса" становятся обладателями золотых статуэток. Не обошлось и без курьезных случаев. Мэрил Стрип, которая, кстати, получила награду, вместо слов благодарности озвучила критику в адрес Президента США.

Кто еще отличился и стал лучшим в мире кино? Самые яркие моменты - в репортаже Юрия Козлова. Премия "Золотой глобус" – одна из самых престижных в мире кино. Вручается с 1944 в 26 номинациях. Жюри – около 90 журналистов, живущих в Голливуде. Каждый год "Золотой глобус" – это сотни звезд (молодых и не очень), шикарные платья, дорогие украшения и тонны юмора. Правда, единственным, кто шутил не о политике, стал Мэтт Дэймон. Он припомнил организаторам премии свою прошлогоднюю награду в категории "Комедия" за игру в "Марсианине". Актер отметил, что победа в этой номинации и была самым смешным моментом фильма. Все остальные остроты церемонии так или иначе касались прошедших в стране президентских выборов.

В этом году триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шаззела. Картина побила рекорд "Золотого глобуса" и победила во всех номинациях, в которых была представлена. "Ла-Ла Ленд" получил 7 наград – за лучшую режиссуру, сценарий, музыку, вступительную композицию.

Лучшими актером и актрисой были признаны сыгравшие в мюзикле Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Лучшим фильмом на иностранном языке стал снискавший овации Каннского кинофестиваля триллер "Она" Пола Верховена. А сыгравшая в ленте Изабель Юппер получила "Глобус" как лучшая драматическая актриса.

Из сериалов жюри отметило "Корону" – о жизни британской королевской семьи и комедийную “Атланту”. Лучшим анимационным фильмом ушедшего года признан "Зверополис".

Настоящий фурор на церемонии произвела Мэрил Стрип. 67-летняя звезда и трехкратная обладательница "Оскара" получила премию за вклад в кинематограф. В своей речи звезда раскритиковала избранного президента за то, что он спародировал как-то репортера-инвалида из "Нью-Йорк Таймс". Досталось политику и за его отношение к мигрантам.

45-й президент США оперативно отреагировал на критику, назвав актрису "либералом из мира кино" и "сторонницей проигравшей Хиллари Клинтон".

Организаторы "Золотого глобуса" обижаются за подобные сравнения, но многие кинокритики часто считают эту церемонию репетицией "Оскара". Нередко мнения журналистов и академиков совпадают и лауреаты "Золотого глобуса" также получают золотые статуэтки... Как будет в этом году – узнаем 26 февраля, в день вручения золотых статуэток. Ленты-номинанты на премию Американской киноакадемии станут известны в конце этого месяца.