В Лос-Анджелесе проходит 74-я церемония премии "Золотой глобус"

9 Января 2017 07:19

В Лос-Анджелесе в эти минуты проходит 74-я церемония премии "Золотой глобус". Актер Райан Гослинг и актриса Эмма Стоун удостоены престижных наград за главные роли в комедии-мюзикле "Ла-Ла Лэнд". Эта же кинолента получила "Глобусы" за лучшую песню City Of Stars, саундтрек и сценарий. Клэр Фой, исполнившая роль Елизаветы Второй в "Короне", взяла награду как лучшая актриса в драматическом телесериале. "Корона" также названа лучшим сериалом.