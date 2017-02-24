26 Февраля 2017 12:07

"Золотые рыцари" займут свои места уже завтра. В Лос-Анджелесе - последние приготовления к церемонии "Оскар". Как и в прошлом году, синоптики пообещали дождь, но организаторы заверили, что дефиле самых успешных и красивых людей Голливуда ничто не помешает. Выбор киноакадемикам предстоит сделать непростой. Все претенденты достойны наград, но, безусловно, есть и фавориты. Вадим Мартишевский подробнее.

Премия "Оскар" традиционно состоит из фильмов с мощными политическими и социальными посланиями. 89-я церемония вручения "Золотых рыцарей" обещает быть, если не оглушительным фейерверком, то как минимум яркой вспышкой.

Шерил Бун Айзекс, президент Американской киноакадемии:

"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие" объединяет одно - они все о человечности. Будь-то ровные отношения или пошатнувшиеся, полные света или же тьмы. Эти картины посвящены взаимодействиям между людьми".

Язык до космоса доведет и к премии "Оскар" приведет. Сразу 8 номинаций у лингвистического триллера "Прибытие". Работа канадского постановщика Дени Вильнева обросла многомиллионной поддержкой зрителей. Его произведение метит в энциклопедии по киноискусству, поражая своими идеями и емкостью подтекстов.

Эми Адамс, актриса:

"Для меня главным оказался человеческий фактор. Во всех смыслах. Безусловно, мне нравится научно-фантастическая составляющая, но все же я искала чувства. Эмоциональный компонент прошел красной линией. В результате вышло захватывающее кино".

Темная лошадка церемонии — фильм "Манчестер у моря", рассказывающий о сложных отношениях мужчины и подростка, оказавшегося под его опекой. Эта лента высоко оценена букмекерами. Практически все убеждены, что именно Кейси Аффлек покинет церемонию с заветной статуэткой за роль в этой картине.

Кеннет Лонерган, режиссер и сценарист:

"Мы все ищем истину, нам нужна прямолинейность. Об этом мой фильм. Но нам также не хватает фантазии, мы нуждаемся в любви".

Лучшую роль в своей карьере, как утверждают критики, сыграла Натали Портман в фильме "Джеки". Лента, в центре которой Жаклин Кеннеди - звездная первая леди да еще и в самый драматичный момент не только своей жизни, но и всей послевоенной американской истории, делает Портман явным фаворитом.

Натали Портман, актриса:

"Я готовилась много и напряженно. Я смотрела видеозаписи, изучала фотографии, мне предстояло освоить большой объем сведений, которые касались манер Джеки, того, как она говорила, как одевалась, как она держалась на публике...".

Почти никто не сомневается в успехе "Ла-Ла Ленда". Работа автора "Одержимости" Дэмьена Шазелла уже собрала вереницу наград. Музыкальный фильм о золотой эре Голливуда догнал легендарный "Титаник" по числу номинаций и обещает стать культовым.