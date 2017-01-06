В Лос-Анджелесе назовут лауреатов престижной кинематографической премии

8 Января 2017 15:09

В Лос-Анджелесе сегодня назовут лауреатов одной из самых престижных кинематографических премий. "Золотой Глобус" считают главной репетицией перед "Оскаром". Нынешняя церемония будет 74-ой и пройдет в Беверли-Хиллз. Лидером по числу номинаций стал мюзикл "Ла-Ла Лэнд" - фильм представлен в семи категориях. Драма "Лунный свет" - в шести номинациях. За лавры лучшего режиссера поборются Мэл Гибсон и Том Форд. Уже известно, что почетную награду за заслуги перед кинематографом в этом году получит Мэрил Стрип.