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В лондонском аэропорту Хитроу задержан предполагаемый террорист
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5 Января 2017 07:21

В лондонском аэропорту Хитроу задержан предполагаемый террорист

50-летний мужчина был снят с рейса, прибывшего из Каира. По данным полиции, у него были при себе документы, которые могут представлять интерес для потенциальных боевиков.  

 

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