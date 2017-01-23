В Лондоне задержаны подозреваемые в поджоге дома

24 Января 2017 08:02

Виновники взрыва в жилом комплексе британской столицы оказались в больнице среди пяти пострадавших. Одна стена дома разрушена, обломки разбросало по всей округе. Свидетели говорят, что все началось с пожара на подпольной фабрике по производству конопли. Там загорелись два газовых баллона.