В мире
24 Января 2017 08:02
В Лондоне задержаны подозреваемые в поджоге дома
Виновники взрыва в жилом комплексе британской столицы оказались в больнице среди пяти пострадавших. Одна стена дома разрушена, обломки разбросало по всей округе. Свидетели говорят, что все началось с пожара на подпольной фабрике по производству конопли. Там загорелись два газовых баллона.
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