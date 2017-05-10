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11 Мая 2017 07:30

В Лондоне трем подозреваемым в подготовке теракта предъявлены обвинения

Девушек, которым от 18 до 19 лет, задержали в конце апреля. Сегодня они предстанут перед судом. Ранее газета The Sunday Times сообщила, что полиции Великобритании стало известно о подготовке по меньшей мере двух взрывов в столице. В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как серьезный. Выше него только критический. Последний теракт в стране произошел у стен британского парламента 22 марта. Тогда погибли 5 человек и около 50 пострадали.