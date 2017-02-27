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В Лондоне - срочная эвакуация
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27 Февраля 2017 15:05

В Лондоне - срочная эвакуация

Из-за угрозы взрыва покинуть свои дома пришлось жителям района на востоке британской столицы. Улица, где обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, оцеплена. На месте ЧП работает полиция и отряды взрывотехников. Напомним, на прошлой неделе подобный инцидент случился в Париже.  

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