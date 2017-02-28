В мире
28 Февраля 2017 15:17
В Лондоне состоялось ретро-автошоу
Яркие и блестящие, словно вчера сошли с конвейера. В Лондоне состоялось ретро-автошоу. Вниманию посетителей представили уникальные раритеты прошлого столетия. Среди марок — Hispano-Suiza, Mercedes-Benz и целая коллекция Ferrari. Всего двадцать одна машина, по две-три модели из разных десятилетий. Их совокупная стоимость превышает 140 миллионов евро. Большинство авто еще и на ходу. Даже сегодня они способны побороться с современными моделями.
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