В Лондоне растет число жертв пожара в многоэтажке

16 Июня 2017 19:08

По последним данным, в списке погибших уже 30 человек. Правоохранители отмечают, что и это, скорее всего, не окончательная цифра. Ранее британские СМИ написали, что количество жертв может вырасти до сотни. Напомним, в ночь на среду на западе Лондона загорелся многоэтажный дом. Огонь в считанные минуты охватил все здание. Эксперты считают, что пожар распространялся с такой скоростью из-за некачественной отделки дома. Кстати, недавно в здании завершили капремонт на 10 миллионов долларов. А вот причины самого возгорания до сих пор не известны.