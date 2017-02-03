В Лондоне прошел марш протеста против миграционного указа Трампа

4 Февраля 2017 21:06

В Лондоне прошел марш протеста против миграционного указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в Соединенные Штаты. Ранее схожие акции прошли и в других городах Великобритании.

США уже аннулировали более ста тысяч виз. Об этом сообщает "Вашингтон пост". Между тем у Госдепартамента свои данные. Там сообщают об отмене менее 60-ти тысяч виз. Трамп же стал фигурантом 52-х судебных исков, которые были поданы против него в 17-ти штатах. Большинство из них возбуждены в связи с политикой ужесточения иммиграции.

Американская таможенно-пограничная служба, между тем, сообщила авиакомпаниям о возможности допуска на рейсы в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, после того как федеральный суд в Сиэтле приостановил действие миграционного указа. Позднее в Белом доме сообщили о намерении Минюста оспорить это решение.

Республиканцы, между тем, потребовали ужесточить правила проведения акций протеста в США. Инициативы рассматриваются на фоне демонстраций в США, ставших самыми масштабными со времен протестов против войны во Вьетнаме. Митингующим хотят запретить носить маски и наказывать пятилетним заключением за попытки перекрытия транспортных магистралей.