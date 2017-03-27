28 Марта 2017 09:09

Максимально использовать каждый квадрат жилья. В Лондоне представили необычный дом. В нем четыре из пяти помещений крутятся, как барабан стиральной машины. Один статичный шлюз выступает командным центром здания, а остальные комнаты вращаются вокруг него по желанию владельцев с помощью кнопок обычной консоли. Отсутствует и необходимость переходить из одного помещения в другое. Дом создан по проекту архитектора Джорджа Кларка и дизайнера Уильяма Гарди.