В Лондоне практически полностью сгорел 27-этажный жилой дом

14 Июня 2017 21:25

Лондон сегодня постигла страшная трагедия. В районе Северный Кенсингтон практически полностью сгорел 27-этажный жилой дом.

Огонь быстро охватил всю башню, и жильцы попросту оказались в ловушке. Одни пытались выбраться по связанным простыням, другие просто прыгали из окон. Погибших, по меньшей мере, 12 человек. Пострадавших - более 70-ти. Некоторые находятся в больнице в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек. Спасатели до сих пор работают на месте трагедии, осматривая этаж за этажом. Эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Садик Хан, мэр г. Лондона: "Мы находимся в постоянном контакте со всеми службами. Жителям, покинувшим дома, будет предоставлено безопасное жилье. Наши ключевые приоритеты: судьба 120-ти семей, покинувших горящий дом, а также изучение возможности разрушений соседних зданий. Этим занимаются инженеры".

Спасатели говорят, полностью потушить пожар получится минимум через сутки. Угрозы обрушения здания нет. До сих пор неизвестно, что стало причиной возгорания. Среди версий - поджог или взорвавшийся холодильник. Как отмечает "Би-Би-Си", из-за пожара до следующей недели отложено объявление о создании правящей коалиции. Телеканал сообщает, что заявления политиков на фоне трагедии будут неуместны. Этот перенос может повлиять и на дату начала переговоров по Brexit.