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В Лондоне по подозрению в терроризме арестовали 3 человек
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8 Июня 2017 15:08

В Лондоне по подозрению в терроризме арестовали 3 человек

Это мужчины в возрасте 33, 34 и 37 лет. Все были задержаны по подозрению в совершении, планировании или подстрекательстве к совершению терактов. Они под стражей в одном из полицейских участков на юге столицы. По адресам проживания подозреваемых проводятся обыски. В Скотленд-Ярде сообщили, что задержания не связаны с совершенным 3 июня терактом в центре Лондона.  

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