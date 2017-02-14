В Лондоне открыли штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности

15 Февраля 2017 08:05

В церемонии приняла участие Королева Елизавета Вторая. Представители центра будут работать с госструктурами и независимыми предпринимателями, чтобы защитить королевство от хакерских атак. Официально данная структура была основана еще осенью прошлого года, но собственным офисом обзавелась только сейчас.