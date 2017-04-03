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В Лондоне открылась выставка под названием "От селфи к самовыражению"
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4 Апреля 2017 12:15

В Лондоне открылась выставка под названием "От селфи к самовыражению"

От автопортретов до современных фото самого себя. В Лондоне открылась выставка под названием "От селфи к самовыражению". На картинах можно поставить лайк - так же, как и в социальных сетях. Один из необычных способов создания селфи предложил американский художник Даниэль Розин. А именно - интерактивные инсталляции, которые реагируют на присутствие зрителя. Выставка в лондонской галерее Саатчи продлится до 30 мая.

  

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