4 Апреля 2017 12:15

От автопортретов до современных фото самого себя. В Лондоне открылась выставка под названием "От селфи к самовыражению". На картинах можно поставить лайк - так же, как и в социальных сетях. Один из необычных способов создания селфи предложил американский художник Даниэль Розин. А именно - интерактивные инсталляции, которые реагируют на присутствие зрителя. Выставка в лондонской галерее Саатчи продлится до 30 мая.