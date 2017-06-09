В Лондоне оглашен состав нового правительства Британии

12 Июня 2017 08:02

Премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что в Кабмине представлен "весь талант Консервативной партии". При этом состав изменился мало. Большинство министров – 16 чиновников - сохранили свои портфели. Среди них главы МИДа, МВД, Минобороны и канцлер. Досрочные парламентские выборы в Британии премьер-министр объявила для усиления большинства правящей партии в парламенте, но они привели к противоположному результату. Консерваторы остались крупнейшими представителями, но потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений. И теперь за считанные дни до начала переговоров по Brexit остается неясным, как потеря большинства в парламенте повлияла на позицию премьера Терезы Мэй. Ведь ранее она объявила себя сторонницей жесткого сценария расставания с Евросоюзом.

Расстановка политических сил в королевстве пока вызывает много вопросов. О готовности сформировать правительство объявил и лидер лейбористов Джереми Корбин. Его партия набрала 262 мандата. У Мэй, к слову, всего на 56 больше.

Свой пост сохранил и мышелов - кот Ларри. Однако о судьбе официального кота Палмерстона ничего не сообщается. Возможно, он также сможет сохранить должность в новом составе правительства.