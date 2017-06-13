В мире
14 Июня 2017 12:02
В Лондоне горит многоэтажка. Есть погибшие
В горящую свечу превратилась высотка на западе Лондона. В результате пожара в 27-этажном доме в больницы доставлены по меньшей мере 50 человек. Есть погибшие - их число пока не уточняется.
Спасательная операция продолжается. На месте работают около 200 пожарных и 20 бригад скорой помощи. У горящего здания затруднено движение транспорта, не ходит метро. По словам очевидцев, люди в отчаянии, не дожидаясь помощи, пытались спуститься вниз с помощью самодельных веревок, некоторые просто прыгали из окон.
Возгорание произошло сегодня ночью на втором этаже высотки. В течение часа огонь распространился до верхних этажей здания. По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора.
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