В Лондоне горит многоэтажка. Есть погибшие

14 Июня 2017 12:02

В горящую свечу превратилась высотка на западе Лондона. В результате пожара в 27-этажном доме в больницы доставлены по меньшей мере 50 человек. Есть погибшие - их число пока не уточняется.

Спасательная операция продолжается. На месте работают около 200 пожарных и 20 бригад скорой помощи. У горящего здания затруднено движение транспорта, не ходит метро. По словам очевидцев, люди в отчаянии, не дожидаясь помощи, пытались спуститься вниз с помощью самодельных веревок, некоторые просто прыгали из окон.

Возгорание произошло сегодня ночью на втором этаже высотки. В течение часа огонь распространился до верхних этажей здания. По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора.