В Лондоне горит башня Гренфелл

14 Июня 2017 07:05

По информации местных СМИ, там сейчас работают около 200 пожарных. Есть опасения, что в 24-этажном жилом здании, построенном в 70-е годы, могут оставаться люди. В общей сложности в башне живут около 200 человек. На этих кадрах видно, что практически в каждой из квартир горит свет. Не исключено, что объятое пламенем здание может рухнуть.