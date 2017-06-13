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В Лондоне горит башня Гренфелл
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14 Июня 2017 07:05

В Лондоне горит башня Гренфелл

По информации местных СМИ, там сейчас работают около 200 пожарных. Есть опасения, что в 24-этажном жилом здании, построенном в 70-е годы, могут оставаться люди. В общей сложности в башне живут около 200 человек. На этих кадрах видно, что практически в каждой из квартир горит свет. Не исключено, что объятое пламенем здание может рухнуть.

  

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