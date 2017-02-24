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В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов на тротуаре
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27 Февраля 2017 07:04

В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов на тротуаре

Затем машина врезалась в стену дома. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Водитель задержан. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Но по какой причине - полиция еще выясняет.

Ранее подобная авария произошла в США. В Новом Орлеане пьяный водитель грузовика сбил 28 человек. При этом версию теракта власти уже исключили. А в субботу еще один случай произошел в Германии, где погиб один человек и двое пострадали. Водитель попытался скрыться, но был ранен полицией. 

  

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