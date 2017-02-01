В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО

1 Февраля 2017 15:05

В аэропорту их встретит прибывший на минувшей неделе командующий батальоном немец Кристоф Губер. Первые 17 немецких военнослужащих прибыли в Вильнюс на прошлой неделе, чтобы заняться подготовкой к приему боевой техники на военной базе в Рукле. Всего в страну прибудет более 450 немецких солдат и свыше 100 единиц техники. Формирование батальона, командовать которым будет Германия, планируют завершить к началу лета - в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО.