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В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО
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1 Февраля 2017 15:05

В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО

В аэропорту их встретит прибывший на минувшей неделе командующий батальоном немец Кристоф Губер. Первые 17 немецких военнослужащих прибыли в Вильнюс на прошлой неделе, чтобы заняться подготовкой к приему боевой техники на военной базе в Рукле. Всего в страну прибудет более 450 немецких солдат и свыше 100 единиц техники. Формирование батальона, командовать которым будет Германия, планируют завершить к началу лета - в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО.
  

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