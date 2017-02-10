В Литву из Польши доставили еще 10 танков Вооруженных сил США

10 Февраля 2017 15:08

Техника, как сообщается, стоит на железнодорожной станции Гайжюнай. Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, однако, на этот раз их будет больше, чем за весь период, начиная с 2014 года. Технику будет использовать рота военных США численностью 120 человек.

Танки США также будут размещаться в Латвии и Эстонии. Комиссия латвийского Сейма по иностранным делам на этой неделе концептуально одобрила законопроект, который устанавливает основы для сотрудничества Риги и Вашингтона в оборонной сфере, а также подробно описывает права и обязанности сторон.