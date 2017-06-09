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В Литве стартуют масштабные учения НАТО
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12 Июня 2017 07:07

В Литве стартуют масштабные учения НАТО

В международных маневрах "Железный волк" примут участие около пяти с половиной тысячи солдат из девяти стран альянса - Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии. В рамках учений НАТО оценит готовность военных международного батальона в Литве.

  

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