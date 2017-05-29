В Латвии за общение на русском языке придется заплатить

29 Мая 2017 12:05

Размер минимальной санкции - 700 евро. Для юридических лиц эта сумма может возрасти до 10 000 евро. Госслужащие и вовсе могут лишиться должности за разговоры на русском языке в рабочее время. Ввести такое наказание потребовало Движение за национальную независимость Латвии. В ближайшее время предложение рассмотрят на комиссиях сейма. Затем вопрос вынесут на голосование в парламенте. Напомним, в прошлом году Центр госязыка Латвии оштрафовал около двухсот человек за нарушение закона о государственном языке. Среди них был даже мэр Риги Нил Ушаков. Он и сейчас через суд пытается отстоять свое право на общение на русском языке.