В мире
17 Апреля 2017 09:08
В Латвии стартуют учения НАТО
Тренировки альянса продлятся до 30 апреля. Местом проведения стал латвийский полигон Адажи и прилегающие к нему территории. В учениях участвует более тысячи военных из 12 стран, в том числе 200 солдат из Эстонии. На маневрах будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.
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