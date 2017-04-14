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В Латвии стартуют учения НАТО
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17 Апреля 2017 09:08

В Латвии стартуют учения НАТО

Тренировки альянса продлятся до 30 апреля. Местом проведения стал латвийский полигон Адажи и прилегающие к нему территории. В учениях участвует более тысячи военных из 12 стран, в том числе 200 солдат из Эстонии. На маневрах будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.

  

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