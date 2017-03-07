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В Латинской Америке прошли массовые протесты женщин против гендерного неравенства
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9 Марта 2017 08:05

В Латинской Америке прошли массовые протесты женщин против гендерного неравенства

В Мексике 10 тысяч жительниц вышли на улицы Мехико. Мексиканки просят федеральное правительство подписать с США двустороннее соглашение о защите пяти с половиной миллионов мексиканцев, которые мигрировали в Штаты.  

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