RSS В мире

9 Марта 2017 08:05

В Латинской Америке прошли массовые протесты женщин против гендерного неравенства

В Мексике 10 тысяч жительниц вышли на улицы Мехико. Мексиканки просят федеральное правительство подписать с США двустороннее соглашение о защите пяти с половиной миллионов мексиканцев, которые мигрировали в Штаты.