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В Кыргызстане выясняют обстоятельства крушения грузового "боинга"
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16 Января 2017 15:05

В Кыргызстане выясняют обстоятельства крушения грузового "боинга"

В Кыргызстане выясняют обстоятельства крушения грузового "боинга" одной из турецких авиакомпаний. Сегодня утром он рухнул на жилые дома в окрестностях Бишкека.

Грузовой самолет летел из Гонконга в Стамбул и должен был  дозаправиться в кыргызском аэропорту  "Манас".  Но лайнер, который пытался дважды зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел рядом с ней деревья, здание аэронавигации и упал на дачный поселок. Разрушены более 30  домов. По последним данным МЧС, погибли 13 детей и 19 взрослых. 15  пострадавших - половина из них дети - с тяжелыми травмами госпитализированы. Причины крушения выясняются - версий  несколько. Это и технические проблемы, и плохие метеоусловия, и ошибка пилотов.

Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана: "Пока причина неизвестна. Навигация передает информацию о том, что видимость была в пределах допустимого - 325 метров".

По последней информации, один из черных ящиков уже найден. Поиски еще двух бортовых самописцев продолжаются. Генпрокуратура Кыргызстана по факту крушения самолета  возбудила уголовное  дело. В расследовании должен помочь международный авиационный комитет. 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура.  Президент Беларуси  Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших.

 

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