16 Января 2017 15:05

В Кыргызстане выясняют обстоятельства крушения грузового "боинга" одной из турецких авиакомпаний. Сегодня утром он рухнул на жилые дома в окрестностях Бишкека.

Грузовой самолет летел из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в кыргызском аэропорту "Манас". Но лайнер, который пытался дважды зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел рядом с ней деревья, здание аэронавигации и упал на дачный поселок. Разрушены более 30 домов. По последним данным МЧС, погибли 13 детей и 19 взрослых. 15 пострадавших - половина из них дети - с тяжелыми травмами госпитализированы. Причины крушения выясняются - версий несколько. Это и технические проблемы, и плохие метеоусловия, и ошибка пилотов.

Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана: "Пока причина неизвестна. Навигация передает информацию о том, что видимость была в пределах допустимого - 325 метров".

По последней информации, один из черных ящиков уже найден. Поиски еще двух бортовых самописцев продолжаются. Генпрокуратура Кыргызстана по факту крушения самолета возбудила уголовное дело. В расследовании должен помочь международный авиационный комитет. 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших.