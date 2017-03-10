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В Кыргызстане возрождают древнее ремесло охоты с диким беркутом
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11 Марта 2017 12:08

В Кыргызстане возрождают древнее ремесло охоты с диким беркутом

Укрощение этих птиц - занятие сложное и даже опасное. Оно требует особого терпения и выдержки. Потомственные охотники (их называют беркутчи) учатся этому с детства, а секреты мастерства передают из поколения в поколение.

В Кыргызстане регулярно проводятся чемпионаты по традиционной охоте с беркутом. Желающих обучиться этому мастерству, особенно среди молодых людей, становится все больше.

  

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