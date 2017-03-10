В Кыргызстане возрождают древнее ремесло охоты с диким беркутом

11 Марта 2017 12:08

Укрощение этих птиц - занятие сложное и даже опасное. Оно требует особого терпения и выдержки. Потомственные охотники (их называют беркутчи) учатся этому с детства, а секреты мастерства передают из поколения в поколение.

В Кыргызстане регулярно проводятся чемпионаты по традиционной охоте с беркутом. Желающих обучиться этому мастерству, особенно среди молодых людей, становится все больше.