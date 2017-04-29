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В Кыргызстане сегодня день траура по погибшим в результате оползня
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30 Апреля 2017 09:03

В Кыргызстане сегодня день траура по погибшим в результате оползня

Накануне сель объемом около миллиона кубометров обрушился на окраину села Аю. Под землей оказались 11 одноэтажных жилых домов. 24 человека погибли. В связи с трагедией Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

  

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