В Кыргызстане сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Бишкеком

17 Января 2017 07:08

На всей территории страны, зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспущены государственные флаги. Белорусы могут выразить слова скорби в книге соболезнований. Она будет открыта сегодня в посольстве Кыргызстана в Минске. Напомним, накануне турецкий грузовой "Боинг", который летел из Гонконга в Стамбул, должен был совершить дозаправку в международном аэропорту Манас. Но судно рухнуло на жилые дома дачного поселка в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. Погибли 37 человек, в основном местные жители. Уже опознаны 32 тела. Поисково-спасательные работы практически завершены. К расследованию причин катастрофы приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета.