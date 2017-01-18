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В Кыргызстане сегодня день траура
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17 Января 2017 21:09

В Кыргызстане сегодня день траура

Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Из-под завалов достали 15 человек, им оказывают медпомощь.   По предварительным данным, самолет турецкой авиакомпании  рухнул на дачный поселок  из-за ошибки пилотов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.

Boeing   следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул и  не долетел до аэропорта Манас в Бишкеке, где должен был дозаправиться. Экипаж получил разрешение от диспетчеров на посадку. И погодные условия позволяли приземление. До этого в условиях  тумана совершили посадку 11 самолетов.

 

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