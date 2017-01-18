В Кыргызстане сегодня день траура

17 Января 2017 21:09

Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Из-под завалов достали 15 человек, им оказывают медпомощь. По предварительным данным, самолет турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок из-за ошибки пилотов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.

Boeing следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул и не долетел до аэропорта Манас в Бишкеке, где должен был дозаправиться. Экипаж получил разрешение от диспетчеров на посадку. И погодные условия позволяли приземление. До этого в условиях тумана совершили посадку 11 самолетов.