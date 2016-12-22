В Коста-Рике рождественские праздники открывает Фестиваль света

19 Декабря 2016 07:12

Ежегодно на главных улицах Сан-Хосе проходит красочный парад. Его участники одеты в невероятные костюмы, похожие на индейские божества или огромных насекомых, а их лица по традиции расписывают мастера боди-арта. Люди и все средства передвижения на параде ярко подсвечиваются разноцветными прожекторами.