В Королевских ботанических садах Лондона стартовал ежегодный фестиваль орхидей

7 Февраля 2017 09:09

Чествуют этот тропический цветок здесь уже двадцать второй раз. В качестве главной темы впервые выбрана Индия. И это неслучайно, ведь в стране растут орхидеи многих видов. Здесь представлены панно из орхидей и декоративные скульптуры - слон, тигр и павлин в натуральную величину. На создание таких цветочных композиций потребовалась неделя. В целом на украшение выставки ушло почти четыре тысячи орхидей.