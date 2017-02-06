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В Королевских ботанических садах Лондона стартовал ежегодный фестиваль орхидей
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7 Февраля 2017 09:09

В Королевских ботанических садах Лондона стартовал ежегодный фестиваль орхидей

Чествуют этот тропический цветок здесь уже двадцать второй раз. В качестве главной темы впервые выбрана Индия. И это неслучайно, ведь в стране растут орхидеи многих видов. Здесь представлены панно из орхидей и декоративные скульптуры - слон, тигр и павлин в натуральную величину. На создание таких цветочных композиций потребовалась неделя. В целом на украшение выставки ушло почти четыре тысячи орхидей.

  

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