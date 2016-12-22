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В концертных залах Алабамы - аншлаг
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20 Декабря 2016 09:09

В концертных залах Алабамы - аншлаг

Балет "Щелкунчик" в предновогодний период, наверное, видели почти все. А как насчет "собачьего" варианта? Подобное выступление показывает американская балетная компания в штате Алабама. Здесь немецкие доги, спаниели и мопсы выходят на сцену, демонстрируя настоящее хореографическое мастерство. В труппе 29 собак. Большинство из них спасательные. У некоторых есть даже свои аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков. В концертных залах Алабамы - аншлаг.

 

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