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В колумбийском Макоа растет число жертв наводнений и оползней
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3 Апреля 2017 07:19

В колумбийском Макоа растет число жертв наводнений и оползней

В списке погибших уже 254 человека. Из них 43 ребенка. Еще около 200 пропали без вести. В регионе проходит масштабная спасательная операция. Президент Колумбии выделил более миллиарда долларов на восстановление пострадавшего региона.

  

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