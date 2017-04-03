В колумбийском Макоа растет число жертв наводнений и оползней

3 Апреля 2017 07:19

В списке погибших уже 254 человека. Из них 43 ребенка. Еще около 200 пропали без вести. В регионе проходит масштабная спасательная операция. Президент Колумбии выделил более миллиарда долларов на восстановление пострадавшего региона.