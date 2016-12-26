В мире
27 Декабря 2016 07:08
В Колумбии завершено расследование крушения боливийского самолета
На его борту находилась бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе". По словам следователей, машина была исправна. А вот пилот мало того, что решил не просить дозаправки перед вылетом, еще и слишком поздно сообщил об отказе двигателей. Ответственность за трагедию также несут авиакомпания "Ла-Миа" и боливийские регулирующие органы, ведь они утвердили план полета, зная о нарушениях. Самолет был перегружен и летел гораздо выше, чем позволяли технические характеристики. Пилот - совладелец компании - погиб в катастрофе. Глава авиаперевозчика и его сын задержаны и ждут суда.
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