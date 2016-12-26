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В Колумбии завершено расследование крушения боливийского самолета
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27 Декабря 2016 07:08

В Колумбии завершено расследование крушения боливийского самолета

На его борту находилась  бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе". По словам следователей, машина была исправна. А вот пилот мало того, что  решил не просить дозаправки перед вылетом, еще и слишком поздно сообщил об отказе двигателей. Ответственность за трагедию также несут авиакомпания "Ла-Миа" и боливийские регулирующие органы, ведь они утвердили план полета, зная о нарушениях. Самолет был перегружен и летел гораздо выше, чем позволяли технические характеристики. Пилот - совладелец компании - погиб в катастрофе. Глава авиаперевозчика и его сын  задержаны и ждут суда.

 

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