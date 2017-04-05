В Колумбии во время наводнений и оползней погибли более 290 человек

5 Апреля 2017 12:12

Основной удар стихии пришелся на город Мокоа. Десятки пропали без вести. Из региона во временные убежища эвакуированы почти 3 тысячи человек. В спецоперации участвуют почти 2 тысячи спасателей и медиков. К наводнениям в Колумбии привели сильные ливни, из-за которых реки вышли из берегов.