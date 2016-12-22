В Колумбии при взлете разбился грузовой Boeing-727

21 Декабря 2016 07:08

Самолет принадлежал авиакомпании "Аэросукре" и направлялся в столицу Боготу. На борту лайнера находились шесть членов экипажа, трое из них погибли, один пропал без вести. На месте крушения начался пожар, спасательная операция продолжается. Власти пока не говорят о причинах трагедии.