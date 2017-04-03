В Колумбии хоронят жертв селя

4 Апреля 2017 09:09

В Мокоа, где из-за обильных дождей вышли из берегов сразу несколько рек, погибли 273 человека. Власти спешат опознать и захоронить погибших, чтобы избежать распространения инфекций, особенно из-за жаркой погоды. Среди населения начата вакцинация. Многие жители Мокоа потеряли свои дома и все имущество. В городе по-прежнему нет электричества. На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий стихии власти направили военных. Спасатели сообщают, что работы затруднены плохой погодой и поврежденными дорогами.