Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Колумбии хоронят жертв селя
В мире
RSS
В Колумбии хоронят жертв селя
Скачать Поделиться

4 Апреля 2017 09:09

В Колумбии хоронят жертв селя

В Мокоа, где из-за обильных дождей вышли из берегов сразу несколько рек, погибли 273 человека. Власти спешат опознать и захоронить погибших, чтобы избежать распространения инфекций, особенно из-за жаркой погоды. Среди населения начата вакцинация. Многие жители Мокоа потеряли свои дома и все имущество. В городе по-прежнему нет электричества. На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий стихии власти направили военных. Спасатели сообщают, что работы затруднены плохой погодой и поврежденными дорогами.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =