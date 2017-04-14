Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Колизее прошел традиционный предпасхальный крестный ход
В мире
RSS
В Колизее прошел традиционный предпасхальный крестный ход
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 21:08

В Колизее прошел традиционный предпасхальный крестный ход

В древнем Колизее в Италии накануне вечером прошел традиционный предпасхальный крестный ход с участием ста тысяч католиков из разных стран.

Возглавил крестный ход Папа Римский Франциск. Он обратился к верующим с речью и осудил войны и кровопролития, которые происходят в современном мире. Также понтифик выступил против преследований людей по расовым, этническим, социальным и религиозным признакам. Сегодня вечером Папа Римский Франциск отслужит всенощную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =