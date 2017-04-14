В Колизее прошел традиционный предпасхальный крестный ход

15 Апреля 2017 21:08

В древнем Колизее в Италии накануне вечером прошел традиционный предпасхальный крестный ход с участием ста тысяч католиков из разных стран.

Возглавил крестный ход Папа Римский Франциск. Он обратился к верующим с речью и осудил войны и кровопролития, которые происходят в современном мире. Также понтифик выступил против преследований людей по расовым, этническим, социальным и религиозным признакам. Сегодня вечером Папа Римский Франциск отслужит всенощную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.