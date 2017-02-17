В мире
17 Февраля 2017 09:09
В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире
Им признан итальянский профессор Лучано Байетти. К 70-ти годам мужчина имеет за плечами 15 дипломов в различных областях наук. Среди которых лингвистика, педагогика, социология, юриспруденция, философия, физика. Одним из последних достижений профессора является степень магистра туристического менеджмента. Отметим, наука занимает не все свободное время Байетти, мужчина состоит в браке и находит время на волонтерскую работу.
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