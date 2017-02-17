В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире

17 Февраля 2017 09:09

Им признан итальянский профессор Лучано Байетти. К 70-ти годам мужчина имеет за плечами 15 дипломов в различных областях наук. Среди которых лингвистика, педагогика, социология, юриспруденция, философия, физика. Одним из последних достижений профессора является степень магистра туристического менеджмента. Отметим, наука занимает не все свободное время Байетти, мужчина состоит в браке и находит время на волонтерскую работу.