Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире
В мире
RSS
В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире
Скачать Поделиться

17 Февраля 2017 09:09

В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире

Им признан итальянский профессор Лучано Байетти. К 70-ти годам мужчина имеет за плечами 15 дипломов в различных областях наук. Среди которых лингвистика, педагогика, социология, юриспруденция, философия, физика. Одним из последних достижений профессора является степень магистра туристического менеджмента. Отметим, наука занимает не все свободное время Байетти, мужчина состоит в браке и находит время на волонтерскую работу.

  

Другие новости

ЧП в итальянских Альпах Надзвычайнае здарэнне ў італьянскіх Альпах 17.02.2017 09:12 / В мире ЧП в итальянских Альпах
Взрыв в Пакистане Выбух у Пакістане 16.02.2017 21:11 / В мире Взрыв в Пакистане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =