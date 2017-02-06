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В Китае выясняют причины пожара в спа-салоне
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6 Февраля 2017 15:07

В Китае выясняют причины пожара в спа-салоне

Трагедия в провинции Чжэцзян унесла почти 2 десятка жизней. Густой дым, валивший из помещения, был виден на расстоянии нескольких километров. Чтобы спастись от огня, находившиеся внутри люди выпрыгивали на улицу прямо из окон 2 этажа. 8 человек погибли на месте, 10 скончались в больнице.

  

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