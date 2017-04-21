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В Китае спустили на воду первый авианосец собственного производства
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26 Апреля 2017 08:07

В Китае спустили на воду первый авианосец собственного производства

Новый корабль стал вторым на службе у ВМС Китая. Торжественная церемония прошла после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая. На вооружение судно примут только в 2020 году, после проведения ходовых испытаний. На авианосце уже установлено радиолокационное вооружение, завершена покраска корпуса.

  

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