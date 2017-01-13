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В Китае первый в своей жизни Новый год отметили детеныши панды
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13 Января 2017 09:14

В Китае первый в своей жизни Новый год отметили детеныши панды

Сотрудники национального парка провинции Сычуань устроили бамбуковым мишкам настоящий праздник. Восьмерых детенышей, в том числе три пары близнецов, торжественно вынесли на одну из полян парка. Там их ожидали десятки фотографов. Малышей это ничуть не смутило - они резвились, играли и увлеченно исследовали окрестности.

  

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