В Китае на северо-западе страны объявлен повышенный уровень опасности

11 Мая 2017 09:00

Ранее серия подземных толчков произошла в Синьцзян-уйгурском автономном округе. Погибли 8 человек. Разрушено около 200 зданий, почти 800 человек остались без крыши над головой. Под обломками все еще могут находиться люди. Власти направили к месту стихийного бедствия спасателей и гуманитарную помощь.