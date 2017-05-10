Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Китае на северо-западе страны объявлен повышенный уровень опасности
В мире
RSS
В Китае на северо-западе страны объявлен повышенный уровень опасности
Скачать Поделиться

11 Мая 2017 09:00

В Китае на северо-западе страны объявлен повышенный уровень опасности

Ранее серия подземных толчков произошла в Синьцзян-уйгурском автономном округе. Погибли 8 человек. Разрушено около 200 зданий, почти 800 человек остались без крыши над головой. Под обломками все еще могут находиться люди. Власти направили к месту стихийного бедствия спасателей и гуманитарную помощь.
  

Другие новости

Взрывы в Таиланде Выбухі ў Тайландзе 10.05.2017 07:10 / В мире Взрывы в Таиланде

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =