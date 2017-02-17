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В Киеве стычки между активистами и силовиками завершились поздно ночью
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20 Февраля 2017 08:02

В Киеве стычки между активистами и силовиками завершились поздно ночью

В Киеве между тем беспорядки. Стычки между активистами и силовиками завершились поздно ночью. Задержаны 5 человек, ранен сотрудник полиции. Около тысячи человек на площади Независимости в Киеве хотели почтить память погибших на Майдане три года назад. Среди них оказались и представители "добровольческих батальонов", которые в январе блокировали поставки угля из Донбасса. Правопорядок в Киеве сейчас охраняют сотни полицейских и бойцов Нацгвардии, дежурят бригады скорой помощи.

  

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